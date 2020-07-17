На видео попала машина, ехавшая по Омску с человеком в багажнике
Водители, ехавшие вечером по Левому берегу, заметили странное авто на дороге по улице 70 лет Октября. В через приоткрытый багажник машины был виден ехавший внутри молодой человек. Он выглядел вполне жизнерадостным и, судя по всему, получал удовольствие от происходящего.
Очевидцы сняли все на видео и выложили ролик в социальные сети. Мнения комментаторов разделились.
Одни почему-то не нашли ничего страшного в увиденном и даже осудили автора, который «слил» запись в сеть. Другие решили, что он поступил правильно – ведь участник странного развлечения подвергал себя серьезной опасности.
Поездка в багажнике.Видео: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU