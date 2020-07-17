На видео попала машина, ехавшая по Омску с человеком в багажнике

17 Июль 2020 2020-07-17T12:57:29+03:00

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Водители, ехавшие вечером по Левому берегу, заметили странное авто на дороге по улице 70 лет Октября. В через приоткрытый багажник машины был виден ехавший внутри молодой человек. Он выглядел вполне жизнерадостным и, судя по всему, получал удовольствие от происходящего.

Очевидцы сняли все на видео и выложили ролик в социальные сети. Мнения комментаторов разделились.

Одни почему-то не нашли ничего страшного в увиденном и даже осудили автора, который «слил» запись в сеть. Другие решили, что он поступил правильно – ведь участник странного развлечения подвергал себя серьезной опасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791057" frameborder="0"></iframe> Поездка в багажнике.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU