Появилось фото, как экскаватор ломает лестницу в сквере у Юбилейного моста в Омске

17 Июль 2020 2020-07-17T12:29:23+03:00

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Омичи сегодня с интересом наблюдали за работой тяжелой техники в сквере у Юбилейного моста. Там экскаватор безжалостно громил бетонную лестницу, ведущую вниз к реке. Как оказалось, в городе началась вторая очередь благоустройства улицы Бударина.

- Этим летом кардинально преобразится набережная Оми — здесь появятся большая смотровая площадка, трибуны, и велодорожки, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В сквере начался демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на тротуарах, приступили к вертикальной планировке береговой линии. Здесь же появятся новые лавочки, фонари и малые архитектурные формы. Проект предусматривает и дополнительное озеленение. На вторую очередь благоустройства улицы Бударина выделят 70 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU