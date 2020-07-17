Появилось фото, как экскаватор ломает лестницу в сквере у Юбилейного моста в Омске
Омичи сегодня с интересом наблюдали за работой тяжелой техники в сквере у Юбилейного моста. Там экскаватор безжалостно громил бетонную лестницу, ведущую вниз к реке. Как оказалось, в городе началась вторая очередь благоустройства улицы Бударина.
- Этим летом кардинально преобразится набережная Оми — здесь появятся большая смотровая площадка, трибуны, и велодорожки, - рассказали в пресс-службе мэрии.
В сквере начался демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на тротуарах, приступили к вертикальной планировке береговой линии. Здесь же появятся новые лавочки, фонари и малые архитектурные формы. Проект предусматривает и дополнительное озеленение. На вторую очередь благоустройства улицы Бударина выделят 70 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU