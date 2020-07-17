Стало известно, когда в Омске немного спадет жара

17 Июль 2020 2020-07-17T12:28:12+03:00

Пока будет еще очень жарко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Июль в Омске выдался чрезмерно жарким даже для условий сибирского резкоконтинентального климата. Изнывающие от зноя горожане ищут спасения в воде и все чаще тонут - с начала сезона зафиксировано уже 48 несчастных случаев.

Синоптики дают неутешительный прогноз – в ближайшее время ждать серьезных изменений не стоит, но немного облегчат положение дожди, которые обещают уже на выходных.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 18 июля, в Омской области ночью будет +16...+21, днем +31...+36 градусов. Ночью безветренно, днем будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывами до 14 м/с.

В воскресение, 19 июля, ночью прогнозируют +16...+21, днем +30...+35 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Тем временем портал Gismeteo обещает снижение дневной температуры только на один день на следующей неделе. Во вторник, 21 июля «похолодает» до +24 градусов, но потом столбик термометра снова поползет вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU