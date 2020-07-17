Прошлой ночью омичам снова пришлось дышать выбросами

17 Июль 2020 2020-07-17T12:08:36+03:00

В региональном минприроды во всем по традиции обвинили безветренную погоду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этот раз из травили этилбензолом и сероводородом

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Минувшей ночью жители Омска снова пережили «газовую атаку». Им опять предстояло решать: дышать «ароматами» выбросом или задыхаться в жару в душных помещениях. Впрочем, едкая химическая вонь была настолько интенсивной, что проникала даже сквозь плотно закрытые окна.

С утра горожане массово жалуются в соцсетях, что запах был настолько сильным, что у них начали слезиться глаза и болеть голова.

В региональном минприроды во всем по традиции обвинили безветренную погоду – из-за этого выбросы плотным облаком осели над Омском.

Ночью направило в рейд по городу выехала передвижная эколаборатория. Во взятых в Октябрьском воздухе пробах воздуха обнаружилась повышенная концентрация этилбензола (1,55 ПДК) и сероводорода (1,13 ПДК). Автоматизированные посты наблюдения показали высокую концентрацию этилбензола в Советском и в Кировском округах: 2,63 ПДК на улице 4-й Поселковой и 0,9 ПДК на улице Дмитриева, сообщили в пресс-службе минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU