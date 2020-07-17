В Омске уже второй день подряд выявляют более сотни зараженных за сутки

17 Июль 2020 2020-07-17T11:55:20+03:00

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По данным федерального оперштаба по коронавирусу на пятницу, 17 июля, в Омской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне и вовсе был побит антирекорд - у 117 местных жителей результаты тестов на COVID-19 оказались положительными.

Напомним, глава областного минздрава ранее заявляла, что на плато по заболеваемости этой опасной заразой удастся выйти уже к июлю. Впрочем, во время вчерашнего интервью она уточнила, что пик заболеваемости еще не пройден и ситуация может стабилизироваться не ранее августа.

Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, от начала пандемии COVID-19 заболели 5 172 человека, 3 080 уже выздоровели. За последние сутки выписаны 72 пациента. Умерших по-прежнему 48.

География новых случаев: Омск – 72, Омский район – 13, Любинский – 6, Тюкалинский – 3, Горьковский, Таврический, Нижнеомский, Кормиловский - по 2, Черлакский, Нововаршавский, Оконешниковский и Тарский – по 1 новому случаю.

Под домашним наблюдением пребывают 1 458 человек, сняты с учета 39 724 омичей и жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU