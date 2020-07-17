2020-07-17T11:31:27+03:00
Происшествия

Рецидивист из Омской области забрался в храм и украл пожертвования

Попутно он стащил сотовый у соседа
Анна МИКУЛА
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Жителю Новологиново грозит до 5 лет колонии.Жителю Новологиново грозит до 5 лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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33-летний житель села Новологиново Большереченского района, уже судимый за воровство и продажу наркотиков, обокрал местный храм. Он дождался, когда прихожане Прихода в честь Успения Божьей Матери разойдутся по домам, забрался внутрь и вынес ящик с пожертвованиями. Внутри находились 3,2 тысячи рублей. Кроме того, он украл еще и сотовый у односельчанина.

– Похищенный гаджет он продал знакомому. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение имущества потерпевшего, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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