Рецидивист из Омской области забрался в храм и украл пожертвования

17 Июль 2020 2020-07-17T11:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летний житель села Новологиново Большереченского района, уже судимый за воровство и продажу наркотиков, обокрал местный храм. Он дождался, когда прихожане Прихода в честь Успения Божьей Матери разойдутся по домам, забрался внутрь и вынес ящик с пожертвованиями. Внутри находились 3,2 тысячи рублей. Кроме того, он украл еще и сотовый у односельчанина.

– Похищенный гаджет он продал знакомому. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение имущества потерпевшего, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU