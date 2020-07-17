Омичам грозят штрафами за купание на диких пляжах

17 Июль 2020 2020-07-17T10:36:44+03:00

На выходных по потенциально опасные места будут инспектировать 150 сотрудников мэрии, а также полицейские и волонтеры [видео]

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По информации областного УМВД, с начала купального сезона в регионе утонули уже 48 человек, среди них – 11 детей. Из-за установившейся в Омской области жары ситуация только усугубилась. Тем временем местным жителям напоминают: отдыхать можно только в специально установленных местах. Заходить в воду на диких пляжах смертельно опасно.

На этих выходных нарушителей будут ловить более 150 сотрудников мэрии и волонтеров.

– Задача мобильных групп – недопущение гибели людей на воде. К сожалению, иногда обеспечить безопасность удается лишь жесткими административными мерами. Подобная работа предполагает привлечение нарушителей к административной ответственности. Напомню, что купание в местах, где это делать запрещено, согласно 52-й статье Административного кодекса Омской области, может грозить штрафной санкцией от 500 до 1000 рублей, – отметил директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев. – Кроме того, мы планируем проводить профилактическую работу, включающую разъяснительные беседы с отдыхающими. Людей необходимо предостеречь и объяснить недопустимость водных процедур на необорудованных для этого территориях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791018" frameborder="0"></iframe> Рейд полиции по диким пляжам.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU