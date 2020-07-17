2020-07-17T10:13:42+03:00
Общество

Омича с 20% поражения легких оставили лечиться в комнате общежития

Соседи, вынужденные находиться с ним в одном помещении, переживают: сосед может заразить десятки людей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омича с 20% поражения легких оставили лечиться в комнате общежития.Омича с 20% поражения легких оставили лечиться в комнате общежития.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Омичка Наталья Синельник забила тревогу – у одного из жильцов общежития на улице Королева, 4а обнаружили коронавирус. Несмотря на 20% поражения легких, его отказались госпитализировать. Теперь его соседи, поневоле вынужденные жить с ним в одном помещении, переживают, что он заразит десятки людей, сообщает bk55.

В областном минздраве ситуацию прокомментировали так:

– Места для госпитализации заболевших есть, но они предназначены тем, кто переносит инфекцию тяжело, кому необходимо круглосуточное наблюдение, – пояснили с пресс-службе ведомства. – Госпитализация требуется не всем больным, ее необходимость также определяет врач. При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, под контролем врачей поликлиники. Если у омичей есть вопросы по поводу назначенного лечения или действий терапевта, можно обратиться в администрацию поликлиники – обычно таким образом удается их решить. В больницах же вирусная нагрузка колоссальная, с 20% поражения легких лучше самоизолироваться, лечиться дома.

Тем временем до сих пор неясно, что сейчас происходит с госпиталем минобороны, который строили ударными темпами и с 30 апреля открывали уже несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич напился, отмечая покупку ВАЗа, а потом поехал кататься по городу
Стало известно, как в Омске будут перекрывать Ленинградский мост на 10 дней
В Омске двое детей поехали без разрешения кататься на автобусе и потерялись на ночь глядя
Омичка забрала из приюта «модного» той-терьера, прельстившись, что его отдали бесплатно, а потом вернула обратно
Шоу «Дом-2» на ТНТ объявляет кастинг на роль ведущего
В «Росводоканал Омск» зафиксировали увеличение расхода воды
На видео попала машина, ехавшая по Омску с человеком в багажнике
Появилось фото, как экскаватор ломает лестницу в сквере у Юбилейного моста в Омске
Стало известно, когда в Омске немного спадет жара
Прошлой ночью омичам снова пришлось дышать выбросами
В Омске уже второй день подряд выявляют более сотни зараженных за сутки
ИД Комсомольская правда поздравляет с Днем Рождения Доктора центра ИВТ Шеремета Алексея Дмитриевича!
Рецидивист из Омской области забрался в храм и украл пожертвования
Онлайн сервисы для абитуриентов
Омские доктора закончили обучающий курс от педагогов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова
Омичам грозят штрафами за купание на диких пляжах
Пожалуй, главный выбор в жизни
Омича с 20% поражения легких оставили лечиться в комнате общежития
Появилось фото еще одного утопленника в Омске
Выбираем профессию с Омским ГАУ
В омском парке Победы установят мемориал погибшим десантникам
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Плюсы «сельской» прописки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Госпиталь минобороны в Омске начал принимать больных коронавирусом