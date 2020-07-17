Омича с 20% поражения легких оставили лечиться в комнате общежития

17 Июль 2020 2020-07-17T10:13:42+03:00

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Омичка Наталья Синельник забила тревогу – у одного из жильцов общежития на улице Королева, 4а обнаружили коронавирус. Несмотря на 20% поражения легких, его отказались госпитализировать. Теперь его соседи, поневоле вынужденные жить с ним в одном помещении, переживают, что он заразит десятки людей, сообщает bk55.

В областном минздраве ситуацию прокомментировали так:

– Места для госпитализации заболевших есть, но они предназначены тем, кто переносит инфекцию тяжело, кому необходимо круглосуточное наблюдение, – пояснили с пресс-службе ведомства. – Госпитализация требуется не всем больным, ее необходимость также определяет врач. При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, под контролем врачей поликлиники. Если у омичей есть вопросы по поводу назначенного лечения или действий терапевта, можно обратиться в администрацию поликлиники – обычно таким образом удается их решить. В больницах же вирусная нагрузка колоссальная, с 20% поражения легких лучше самоизолироваться, лечиться дома.

Тем временем до сих пор неясно, что сейчас происходит с госпиталем минобороны, который строили ударными темпами и с 30 апреля открывали уже несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU