Появилось фото еще одного утопленника в Омске

17 Июль 2020 2020-07-17T10:10:27+03:00

В Омской области с начала сезона утонули уже почти 50 человек

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Свидетелями трагедии стали отдыхающие на Иртыше омичи. Очередной сибиряк утонул в реке. Из воды его достали прохожие, которые и вызвали полицию. Свидетели утверждают, что утонувший - мужчина. В соцсетях появилось фото тела, накрытое одеялом. Что именно стало причиной трагедии, не поясняется.

Из-за жаркой погоды в Омске многие сибиряки отправляются отдыхать на реку. Нередко заканчивается такой отдых бедой: с начала сезона, по данным омской полиции, утонуло уже около 50 человек. Часто погибают дети.

В мэрии Омска уже заявили, что будут устраивать в эти выходные рейды и штрафовать жителей за купание в местах, не предназначенных для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU