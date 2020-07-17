Появилось фото еще одного утопленника в Омске
Свидетелями трагедии стали отдыхающие на Иртыше омичи. Очередной сибиряк утонул в реке. Из воды его достали прохожие, которые и вызвали полицию. Свидетели утверждают, что утонувший - мужчина. В соцсетях появилось фото тела, накрытое одеялом. Что именно стало причиной трагедии, не поясняется.
Из-за жаркой погоды в Омске многие сибиряки отправляются отдыхать на реку. Нередко заканчивается такой отдых бедой: с начала сезона, по данным омской полиции, утонуло уже около 50 человек. Часто погибают дети.
В мэрии Омска уже заявили, что будут устраивать в эти выходные рейды и штрафовать жителей за купание в местах, не предназначенных для этого.
ИСТОЧНИК KP.RU