2020-07-17T09:34:09+03:00
Общество

В омском парке Победы установят мемориал погибшим десантникам

Он будет напоминать о трагических событиях, происшедших в Шатойском районе Чечни в 2000 году
Анна МИКУЛА
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Фото: nika.cronwell.comФото: nika.cronwell.com
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К 90-летию Воздушно-десантных войск, которое отмечается 2 августа, в омском парке Победы установят мемориал 6-й роте, героически сражавшейся в Чечне и погибшей почти в полном составе.

Напомним, речь идет о трагедии, случившейся в 2000 году в Шатойском районе. 6-я роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии попала в окружение. После боя, длившегося в ночь с 29 февраля на 1 марта из 90 молодых парней в живых остались только шестеро.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

За этот подвиг 22 десантника (из них 21 – посмертно) удостоены звания Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 из них – посмертно), сообщает пресс-служа омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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