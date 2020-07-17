Госпиталь минобороны в Омске начал принимать больных коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T09:19:07+03:00

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Как нам стало известно, госпиталь минобороны начал принимать больных коронавирусом в Омске. Его построили весной всего за два месяца. Однако долгое время здание стояло пустым. И только в начале июля стало известно, что в нем лечатся от коронавируса порядка 40 пациентов. Кто они - не сообщалось. В минздраве не комментируют, почему несколько месяцев здание пустовало - объект относится к ведению минобороны. Там тоже ситуацию не объясняют.

Известно лишь, что сейчас там начинают принимать военных. Простые омичи с коронавирусом могут попасть туда, если в регионе вдруг закончатся места в обычных ковидных больницах.

- Военный госпиталь – это хорошо оснащенное учреждение с высококвалифицированными специалистами, - сказала на днях министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. - Там начат прием наших пациентов, наших жителей. Когда речь идет о жизни людей, нам нужна каждая койка и каждое место.

ИСТОЧНИК KP.RU