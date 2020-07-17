Горожан удивил крестный ход по историческому центру Омска
Несмотря на угрозу распространения коронавируса верующие устроили массовое шествие [видео]
Фото: скриншот видео («Омск Live»)
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Омичей, прогуливавшихся по Любинскому проспекту озадачило массовое скопление людей, которые с песнопениями, хоругвями и иконами надвигались навстречу.
Очевидцы утверждают, что все происходило в 4 часа утра. Жители соседних домов сняли шествие и выложили в социальные сети.
Как выяснилось, несмотря на запрет на массовые мероприятия верующие решили провести крестный ход в память об убийстве царской семьи, случившемся в 17 июля 102 года назад.
Такие шествия православные устроили не только в Омске, но и в других российских городах.
Крестный ход.Видео: Омск Live
ИСТОЧНИК KP.RU