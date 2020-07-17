Горожан удивил крестный ход по историческому центру Омска

17 Июль 2020 2020-07-17T09:09:17+03:00

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Омичей, прогуливавшихся по Любинскому проспекту озадачило массовое скопление людей, которые с песнопениями, хоругвями и иконами надвигались навстречу.

Очевидцы утверждают, что все происходило в 4 часа утра. Жители соседних домов сняли шествие и выложили в социальные сети.

Как выяснилось, несмотря на запрет на массовые мероприятия верующие решили провести крестный ход в память об убийстве царской семьи, случившемся в 17 июля 102 года назад.

Такие шествия православные устроили не только в Омске, но и в других российских городах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/790996" frameborder="0"></iframe> Крестный ход.Видео: Омск Live

ИСТОЧНИК KP.RU