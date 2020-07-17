Стало известно, какие территории Омска лидируют в онлайн-голосовании на благоустройство
В пятницу, 17 июля, заканчивается голосование за общественные пространства Омска, которые будут благоустроены в следующем году. Выбрать предлагается из 15 мест отдыха. Сделать это можно на сайте «Активный горожанин» или в окружной администрации.
При этом предварительный результат онлайн-голосования можно увидеть уже сейчас. Вот, как пока выглядит топ-3 списка:
1. Микрорайон «Прибрежный» в границах от ул. Лукашевича до ул. Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш в Кировском округе – 35.88%.
2. Городской сквер «Старозагородная роща» в Советском округе – 5.91%.
3. Сквер им. Панфилова в Октябрьском округе – 5.65%.
Впрочем, в пресс-службе мэрии заверили: после подсчета результатов офлайн-голосования, картина может существенно измениться. Кроме того, благоустраивать будут возможно не три, а больше объектов. С количеством территорий определятся, когда станет известно, какое будет выделено финансирование.
ИСТОЧНИК KP.RU