2020-07-17T09:44:01+03:00
Происшествия

Бывший муж омички из ревности сжег машину ее нового молодого супруга

Ущерб составил 100 тысяч
Станислав МУХИН
Поделиться:
От машины мало что осталось.От машины мало что осталось.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Не смог смириться с уходом жены к более молодому избраннику житель Омска. Новый супруг был моложе бывшей супруги на 14 лет. Он затаил обиду и решил отомстить. Ничего лучше мужчина придумать не смог, поэтому отправился к дому по улице Авиационная, где жила парочка. Там 55-летний сибиряк увидел машину соперника Kia Visto. В итоге он нашел на помойке кусок ткани, просунул его в приоткрытое окно машины и поджог. Иномарка вспыхнула, а ревнивец ушел.

Не учел омич одного: он засветился на камерах видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, по ним на него и вышли. Ущерб новый муж его супруги оценил в 100 тысяч рублей. На ревнивца завели уголовное дело за порчу личного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото еще одного утопленника в Омске
Выбираем профессию с Омским ГАУ
В омском парке Победы установят мемориал погибшим десантникам
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Плюсы «сельской» прописки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Госпиталь минобороны в Омске начал принимать больных коронавирусом
Горожан удивил крестный ход по историческому центру Омска
Стало известно, какие территории Омска лидируют в онлайн-голосовании на благоустройство
Бывший муж омички из ревности сжег машину ее нового молодого супруга
Сотрудницу омского кинотеатра уволили за соблюдение самоизоляции
У омичей остался последний день, чтобы выбрать территории для благоустройства
В Омской области из-за местного донжуана сибирячка забила подругу до смерти
На трассе в Омской области столкнулись две фуры и автобус
Технические средства реабилитации инвалидам с нарушением слуха
В музее трудовой славы омского «Полета» действует экспозиция, рассказывающая о работе предприятия в годы войны
У ведущего игрока омского «Авангарда» нашли коронавирус
Оплатить посещение детского сада можно на почте
«Ростелеком» и библиотека Пушкина в Омске наградили победителей конкурса «Чтение вдохновляет!»
На ремонт омских дорог дополнительно потратят еще миллиард рублей
«До сих пор гуляют на свободе!»: Омичка переживает, что хулиганы, забившие ее сына насмерть, уйдут от наказания
Глава минздрава Солдатова похвалила омский воздух
Омичи рассказали о 9-летнем детдомовце, которому в больнице отказались выдать даже туалетную бумагу
В Омской области откроется 42 современных центра цифрового и гуманитарного образования
За сутки в Омской области утонули сразу четыре человека
Пожалуй, главный выбор в жизни
Медиация бережет ваше время!