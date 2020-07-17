Бывший муж омички из ревности сжег машину ее нового молодого супруга

17 Июль 2020 2020-07-17T09:44:01+03:00

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Не смог смириться с уходом жены к более молодому избраннику житель Омска. Новый супруг был моложе бывшей супруги на 14 лет. Он затаил обиду и решил отомстить. Ничего лучше мужчина придумать не смог, поэтому отправился к дому по улице Авиационная, где жила парочка. Там 55-летний сибиряк увидел машину соперника Kia Visto. В итоге он нашел на помойке кусок ткани, просунул его в приоткрытое окно машины и поджог. Иномарка вспыхнула, а ревнивец ушел.

Не учел омич одного: он засветился на камерах видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, по ним на него и вышли. Ущерб новый муж его супруги оценил в 100 тысяч рублей. На ревнивца завели уголовное дело за порчу личного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU