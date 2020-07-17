Сотрудницу омского кинотеатра уволили за соблюдение самоизоляции

17 Июль 2020 2020-07-17T08:14:16+03:00

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Напомним, в Омске с апреля ввели режим полной готовности. Местных жителей обязали сидеть дома. а работодателей – выплачивать им зарплату. Нарушителей самоизоляции ловили на улицах и штрафовали.

Сотрудница кинотеатра «Маяковский», чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом, соблюдала предписания и не ходила на работу. А ее за это уволили.

– Истец была уволена на основании приказа работодателя от 26.05.2020 за отсутствие на рабочем месте, начиная с 12.05.2020. Она полагает, что увольнение является незаконным, поскольку о необходимости выхода на работу с 12.05.2020 работодатель истца не уведомлял, полагала, что оснований для выхода на рабочее место не имеется в связи с продлением карантинных мер (самоизоляции) в Омской области. Просит признать увольнение незаконным, восстановить в прежней должности и взыскать денежные средства, – сообщает пресс-служба Центрального райсуда. – После сбора доказательств и их правовой оценки, в том числе пояснений сторон судом будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU