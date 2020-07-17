2020-07-17T08:45:15+03:00
Общество

У омичей остался последний день, чтобы выбрать территории для благоустройства

В голосовании уже приняли участие более 8 тысяч горожан
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичам предлагают самим определить, какие участки в городе надо привести в порядок в следующем году.Омичам предлагают самим определить, какие участки в городе надо привести в порядок в следующем году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже по традиции омичам предложили самим выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. Горожане смогут выбрать один из 15 вариантов.

Выразить свое мнение можно онлайн здесь или придя на участок лично по адресам: ул. Герцена, 25; ул. Красный Путь, 107; ул. Л. Чайкиной, 1; пр. К. Маркса, 62; ул. Профинтерна, 15 (режим работы – с 8 часов 30 минут 6 июля 2020 года до 16 часов 30 минут 17 июля 2020 года в рабочее время). При себе необходимо иметь паспорт.

Как рассказали в департаменте информационной политики администрации Омска, по состоянию на четверг, 16 июля свои голоса за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, отдали уже 8000 омичей. Более 5000 проголосовали в зданиях окружных администраций, а почти 3000 – в сервисе «Активный горожанин» на сайте Омск.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото еще одного утопленника в Омске
Выбираем профессию с Омским ГАУ
В омском парке Победы установят мемориал погибшим десантникам
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Плюсы «сельской» прописки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Госпиталь минобороны в Омске начал принимать больных коронавирусом
Горожан удивил крестный ход по историческому центру Омска
Стало известно, какие территории Омска лидируют в онлайн-голосовании на благоустройство
Бывший муж омички из ревности сжег машину ее нового молодого супруга
Сотрудницу омского кинотеатра уволили за соблюдение самоизоляции
У омичей остался последний день, чтобы выбрать территории для благоустройства
В Омской области из-за местного донжуана сибирячка забила подругу до смерти
На трассе в Омской области столкнулись две фуры и автобус
Технические средства реабилитации инвалидам с нарушением слуха
В музее трудовой славы омского «Полета» действует экспозиция, рассказывающая о работе предприятия в годы войны
У ведущего игрока омского «Авангарда» нашли коронавирус
Оплатить посещение детского сада можно на почте
«Ростелеком» и библиотека Пушкина в Омске наградили победителей конкурса «Чтение вдохновляет!»
На ремонт омских дорог дополнительно потратят еще миллиард рублей
«До сих пор гуляют на свободе!»: Омичка переживает, что хулиганы, забившие ее сына насмерть, уйдут от наказания
Глава минздрава Солдатова похвалила омский воздух
Омичи рассказали о 9-летнем детдомовце, которому в больнице отказались выдать даже туалетную бумагу
В Омской области откроется 42 современных центра цифрового и гуманитарного образования
За сутки в Омской области утонули сразу четыре человека
Пожалуй, главный выбор в жизни
Медиация бережет ваше время!