У омичей остался последний день, чтобы выбрать территории для благоустройства

17 Июль 2020 2020-07-17T08:45:15+03:00

Омичам предлагают самим определить, какие участки в городе надо привести в порядок в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Уже по традиции омичам предложили самим выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. Горожане смогут выбрать один из 15 вариантов.

Выразить свое мнение можно онлайн здесь или придя на участок лично по адресам: ул. Герцена, 25; ул. Красный Путь, 107; ул. Л. Чайкиной, 1; пр. К. Маркса, 62; ул. Профинтерна, 15 (режим работы – с 8 часов 30 минут 6 июля 2020 года до 16 часов 30 минут 17 июля 2020 года в рабочее время). При себе необходимо иметь паспорт.

Как рассказали в департаменте информационной политики администрации Омска, по состоянию на четверг, 16 июля свои голоса за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, отдали уже 8000 омичей. Более 5000 проголосовали в зданиях окружных администраций, а почти 3000 – в сервисе «Активный горожанин» на сайте Омск.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU