В Омской области из-за местного донжуана сибирячка забила подругу до смерти

17 Июль 2020 2020-07-17T07:31:53+03:00

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Мексиканские страсти разгорелись в одном из частных домов Саргатского района. Там посиделки с алкоголем закончились убийством. Трое приятелей выпивали - мужчина и две женщины. С обеими у местного донжуана в разное время были отношения. 31-летняя сибирячка сильно обиделась на это. Она начала предъявлять претензии 35-летней подруге. В итоге все закончилось дракой.

Как рассказали в пресс-службе омского следкома, мужчина пытался разнять и успокоить подруг. Но ослепленная любовью и ревностью сельчанка бросилась избивать соперницу. Она нанесла ей множество ударов ногами и руками. В итоге от полученных травм женщина через несколько дней скончалась.

Женщину уже задержали - она под домашним арестом. Ей грозит серьезный срок за убийство. Без матери могут остаться двое детей 8 и 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU