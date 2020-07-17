2020-07-17T07:32:15+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области столкнулись две фуры и автобус

В последнем ехали 34 пассажира
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com
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Массовое ДТП случилось на 562 км трассы ТюменьОмск. Там столкнулись две фуры и автобус.

Водитель большегруза «Вольво» влетел в стоявшую «Сканию». Ехавший попутно с первым грузовиком пассажирский автобус не выдержал безопасную дистанцию и также столкнулся с ним.

В салоне автобуса «Дэу», направлявшегося по маршруту «Омск–Новый Уренгой», находились 37 пассажиров.

– В результате водитель «Вольво», а также пассажиры автобуса (четверо мужчин – личности устанавливаются) доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области Фото: vk.com

Фото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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