На трассе в Омской области столкнулись две фуры и автобус

17 Июль 2020 2020-07-17T07:32:15+03:00

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Массовое ДТП случилось на 562 км трассы Тюмень–Омск. Там столкнулись две фуры и автобус.

Водитель большегруза «Вольво» влетел в стоявшую «Сканию». Ехавший попутно с первым грузовиком пассажирский автобус не выдержал безопасную дистанцию и также столкнулся с ним.

В салоне автобуса «Дэу», направлявшегося по маршруту «Омск–Новый Уренгой», находились 37 пассажиров.

– В результате водитель «Вольво», а также пассажиры автобуса (четверо мужчин – личности устанавливаются) доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU