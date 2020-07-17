У ведущего игрока омского «Авангарда» нашли коронавирус

ФОТО: ХК "Авангард"

Неприятности у омского клуба "Авангард". Коронавирус не обошел стороной и нашу команду. Один из игроков подхватил инфекцию. Речь идет о ведущем нападающем "ястребов" - Сергее Шумакове. Болезнь у него протекает в легкой форме. Об этом сообщил клуб в официальном Твиттере.

Сейчас он изолирован от клуба. Ранее в тренировочном процессе участия Шумаков не принимал. Так что партнеров заразить он не мог.

- У Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона. В ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку, – говорится в Твиттере "Авангарда".