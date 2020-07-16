«До сих пор гуляют на свободе!»: Омичка переживает, что хулиганы, забившие ее сына насмерть, уйдут от наказания

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автор поста, размещенного в паблике «Голос Омска», пережила страшное горе – 7 мая она похоронила сына, которого буквально забили насмерть во время уличной драки в Старом Кировске.

– 19 апреля мой сын Птицын Владимир пошел в вечернее время в магазин по адресу: ул. Комбикормовый завод, 3 и встретил около магазина трех отморозков, которые были в неадекватном состоянии, – рассказывает женщина. – Он не нашел с ними общий язык, завязалась драка. Его избивали трое: один из них несовершеннолетний и двое постарше. Свидетели говорят, что они втроем прыгали по его голове, просто убивали моего ребенка. Добрые люди нашли моего сына на улице лежащим на земле без сознания в крови и вызвали скорую. Две недели врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли помочь. Он так и не пришел в себя. Две недели комы, операция и в один день день все закончилось – сердечко больше не выдержало и остановилось.

Женщина поделилась опасениями, что убийцы ее сына могут остаться безнаказанными – ведь до сих пор никого из них не задержали, и они продолжают разгуливать на свободе.

В пресс-службе областного УМВД «Комсомолке» этот случай подтвердили и сообщили, что все материалы дела переданы в Следственный комитет. Там после проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», а также и заключении хулиганов под стражу.