Глава минздрава Солдатова похвалила омский воздух

16 Июль 2020 2020-07-16T14:52:27+03:00

Она отметила, что ей очень нравится город, где она теперь работает

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В четверг, 16 июля, новый областной министр здравоохранения выступила в эфире «Радио Монте-Карло Омск». Напомнила, москвичку Ирину Солдатову назначили в наш регион после отставки Дмитрия Вьюшкова. Произошло это как раз в тот момент, когда были выявлены первые заразившиеся коронавирусом. На днях Ирина Геннадьевна отметила уже 100 дней на новом посту и поделилась впечатлениями об Омске и омичах. Они оказались нестандартными.

– Омск – замечательный город, прекрасный воздух, Иртыш… Но больше всего я хотела бы отметить то, что мне мало удалось познакомиться с музеями, театрами, но очень много хороших людей. Главное – это люди, врачи, мой Минздрав... У меня будет достаточно времени, чтобы привести семью и показать им этот прекрасный город.

ИСТОЧНИК KP.RU