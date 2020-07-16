2020-07-16T14:52:27+03:00
Общество

Глава минздрава Солдатова похвалила омский воздух

Она отметила, что ей очень нравится город, где она теперь работает
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: pharmvestnik.ruФото: pharmvestnik.ru
Изменить размер текста:

В четверг, 16 июля, новый областной министр здравоохранения выступила в эфире «Радио Монте-Карло Омск». Напомнила, москвичку Ирину Солдатову назначили в наш регион после отставки Дмитрия Вьюшкова. Произошло это как раз в тот момент, когда были выявлены первые заразившиеся коронавирусом. На днях Ирина Геннадьевна отметила уже 100 дней на новом посту и поделилась впечатлениями об Омске и омичах. Они оказались нестандартными.

– Омск – замечательный город, прекрасный воздух, Иртыш… Но больше всего я хотела бы отметить то, что мне мало удалось познакомиться с музеями, театрами, но очень много хороших людей. Главное – это люди, врачи, мой Минздрав... У меня будет достаточно времени, чтобы привести семью и показать им этот прекрасный город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«До сих пор гуляют на свободе!»: Омичка переживает, что хулиганы, забившие ее сына насмерть, уйдут от наказания
Глава минздрава Солдатова похвалила омский воздух
Омичи рассказали о 9-летнем детдомовце, которому в больнице отказались выдать даже туалетную бумагу
В Омской области откроется 42 современных центра цифрового и гуманитарного образования
За сутки в Омской области утонули сразу четыре человека
Пожалуй, главный выбор в жизни
Медиация бережет ваше время!
Выбираем профессию с Омским ГАУ
Свой дом на курорте
Названа предположительная дата отмены масочного режима в Омске
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
«Приходил на работу нетрезвым»: Министр Солдатова объяснила причину массовых увольнений главврачей
Омичей в выходные ждет аномальная жара под 40 градусов
В Центральном и Кировском округах пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Появилось фото жуткого ДТП, случившегося из-за тумана на трассе Омск - Тюмень
Телеканал «Супер» начал съемки второго сезона «Войны семей»
Рекорд побит: В Омской области заразились еще 117 человек
Цифровой ситуационный центр Омского ГАУ: практические вопросы внедрения цифровых технологий
В детдоме № 4 сразу у нескольких воспитанников подтвердился коронавирус
Вандалы разрушили «самую высокую точку Омской области»
Звездный визажист Юрий Столяров: «Мода изменилась в сторону индивидуальности»
В Омске снова зафиксировали выбросы ядовитого газа
Бюджет Омска увеличился почти на 700 млн рублей
По инициативе губернатора Буркова для омских многодетных семей отменят транспортный налог
Сквер на улице Бударина в центре Омска будет носить имя ветерана
Ильхаму Галиеву присвоили звание «Почетного гражданина города Омска»