Омичи рассказали о 9-летнем детдомовце, которому в больнице отказались выдать даже туалетную бумагу

16 Июль 2020 2020-07-16T13:59:27+03:00

За все время лечения мальчика даже никто не навестил

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В соцсетях появился грустный пост о 9-летнем детдомовце Ване. Ребенок попал в Городскую детскую клиническую больницу имени Бисяриной и вынужден был самостоятельно о себе заботиться. По утверждению автора поста, которая лежала со своим ребенком в одной палате с Ваней, мальчика никто ни разу не навестил. А в больнице ему отказались выдать даже предметы первой необходимости, сославшись, что на это не выделяется денег.

– У него фактически нет вещей, нет средств гигиены – той же туалетной бумаги. Ее тут не выдают ему, а он лежит тут уже две недели. Я ему, конечно, отдала по мелочи – полотенце и шампунь. У него порваны сандалии, а он в них целый день ходит. Пожалуйста, помогите ребенку. Привезите футболку, шорты, трусики, шлепки, туалетную бумагу, – с такой просьбой о помощи обратилась Виктория Аверьянова накануне.

Вот в таких сандалиях ходил ребенок по больнице. Фото: Виктория Аверьянова

А сегодня женщина уже написала пост с благодарностью всем неравнодушным омичам. На призыв помочь мальчику откликнулось множество людей. Сейчас мальчика уже выписали из больницу, но люди продолжают везти ему вещи уже в детдом. Всем желающим навестить мальчика передали, что он сейчас находится в Адаптивной школе-интернате № 16 для детей-сирот.

– Спасибо огромное всем, кто откликнулся! Дай вам бог здоровья и вашим близким. Надеюсь, все, что собрали, достанется Ванечке Зыкову! – пишет женщина.

Менее чем за день омичи Ване привезли подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU