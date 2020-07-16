2020-07-16T13:38:55+03:00
Общество

В Омской области откроется 42 современных центра цифрового и гуманитарного образования

По решению губернатора Буркова на их содержание направят 100 млн рублей
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В 2020 году на содержание центров цифрового и гуманитарного профилей по решению губернатора Александра Буркова направят 100 млн.В 2020 году на содержание центров цифрового и гуманитарного профилей по решению губернатора Александра Буркова направят 100 млн.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» в этом году откроется 42 современных центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проводится ремонт помещений в 14 общеобразовательных школах сельских районов. Готовится к поставкам современное оборудование.

- Выполнено от 60 до 90 % от всех запланированных ремонтных работ, еще в 9 школах работы активно ведутся, процент их выполнения приближается к половине, - рассказали в министерстве образования Омской области.

В 2020 году на содержание центров цифрового и гуманитарного профилей по решению губернатора Александра Буркова направят 100 млн. Эти средства направят на зарплаты педагогам, а также на приобретение необходимых расходных материалов.

Осенью прошлого года в регионе уже заработало 58 центров «Точка роста». Там школьники не только изучают информатику и технологию на современном оборудовании, но и занимаются робототехникой, проектной деятельностью, изучают шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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