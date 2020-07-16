2020-07-16T13:03:55+03:00
Происшествия

За сутки в Омской области утонули сразу четыре человека

Местных жителей просят быть предельно внимательными и не заходить в воду, если плохо умеют плавать
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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В Омской области уже почти весь июль стоит удушающая жара. Из-за пандемии коронавируса большинство местных жителей проводят отпуск дома. Чтобы хоть как-то от спастись от зноя и духоты люди перебираются поближе к воде и часто купаются в необорудованных для этого местах. В связи с эти сейчас практически каждый день происходят трагедии.

– Только за минувшие сутки на территории региона погибли 4 человека, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В реке Иртыш вчера утонули двое: 21-летний омич около Куйбышевского пляжа и мужчина 50-ти лет, который пытался переплыть с правого берега на левый. Также известны еще два несчастных случая: в Усть-Ишиме вблизи деревни Летние в реке Ишим погиб местный житель 1963 года рождения, кроме того, у поселка Речной Омского района нашли утонувшим 31-летнего сельчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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