Названа предположительная дата отмены масочного режима в Омске

16 Июль 2020 2020-07-16T11:26:03+03:00

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Министр здравоохранения высказалась в ответ на многочисленные жалобы омичей на то, что больницы отказываются госпитализировать пациентов с 50% поражения легких. Ирина Солдатова считает, что главным должен быть не этот показатель, а состояние человека.

- Цифра 50% — это не панацея. У нас всегда во главе стоит пациент, его состояние. Врачи должны лечить, а не смотреть на анализы. Мы смотрим на человека, на его состояние, - считает министр омского здравоохранения. - Если у человека есть одышка, высокая температура, снижается насыщение кислородом лёгких, то уже не важно, сколько процентов у него поражение. Решение принимается в комплексе. По одному результату КТ не решается вопрос о госпитализации.

По ее же прогнозам, распространение коронавируса в ближайшее время должно прекратиться. И министр анонсировала с 1 августа переход на третий этап снятия ограничений. С этой даты возможна и отмена масочного режима.

- Распространение коронавирусной инфекции в ближайшее время должно закончиться. До 1 августа масочный и перчаточный режим мы должны соблюдать. И только после этого, после стойкого снижения уровня заболевания и инфицирования, мы сможем перейти на третий этап, - заявила Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU