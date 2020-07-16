2020-07-16T11:26:03+03:00
Общество

Названа предположительная дата отмены масочного режима в Омске

Это будет связано с переходом на третий этап отмены ограничений
Станислав МУХИН
Поделиться:
Дети, кстати, болеют меньше других.Дети, кстати, болеют меньше других.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения высказалась в ответ на многочисленные жалобы омичей на то, что больницы отказываются госпитализировать пациентов с 50% поражения легких. Ирина Солдатова считает, что главным должен быть не этот показатель, а состояние человека.

- Цифра 50% — это не панацея. У нас всегда во главе стоит пациент, его состояние. Врачи должны лечить, а не смотреть на анализы. Мы смотрим на человека, на его состояние, - считает министр омского здравоохранения. - Если у человека есть одышка, высокая температура, снижается насыщение кислородом лёгких, то уже не важно, сколько процентов у него поражение. Решение принимается в комплексе. По одному результату КТ не решается вопрос о госпитализации.

По ее же прогнозам, распространение коронавируса в ближайшее время должно прекратиться. И министр анонсировала с 1 августа переход на третий этап снятия ограничений. С этой даты возможна и отмена масочного режима.

- Распространение коронавирусной инфекции в ближайшее время должно закончиться. До 1 августа масочный и перчаточный режим мы должны соблюдать. И только после этого, после стойкого снижения уровня заболевания и инфицирования, мы сможем перейти на третий этап, - заявила Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свой дом на курорте
Названа предположительная дата отмены масочного режима в Омске
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
«Приходил на работу нетрезвым»: Министр Солдатова объяснила причину массовых увольнений главврачей
Омичей в выходные ждет аномальная жара под 40 градусов
В Центральном и Кировском округах пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Появилось фото жуткого ДТП, случившегося из-за тумана на трассе Омск - Тюмень
Телеканал «Супер» начал съемки второго сезона «Войны семей»
Рекорд побит: В Омской области заразились еще 117 человек
Цифровой ситуационный центр Омского ГАУ: практические вопросы внедрения цифровых технологий
В детдоме № 4 сразу у нескольких воспитанников подтвердился коронавирус
Вандалы разрушили «самую высокую точку Омской области»
Звездный визажист Юрий Столяров: «Мода изменилась в сторону индивидуальности»
В Омске снова зафиксировали выбросы ядовитого газа
Бюджет Омска увеличился почти на 700 млн рублей
По инициативе губернатора Буркова для омских многодетных семей отменят транспортный налог
Сквер на улице Бударина в центре Омска будет носить имя ветерана
Ильхаму Галиеву присвоили звание «Почетного гражданина города Омска»