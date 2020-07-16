2020-07-16T10:34:32+03:00
Общество

Омичей в выходные ждет аномальная жара под 40 градусов

Стало известно, когда зной в Омске все-таки спадет
Станислав МУХИН
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Омичи спасаются от жары на пляжах.Омичи спасаются от жары на пляжах.Фото: ВКонтакте
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Омичи всю неделю изнывают от жары. Но, как выяснилось, это еще цветочки. Настоящий зной в Омске будет в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в субботу и воскресенье 18-19 июля еще поползут вверх.

При этом будет безветренно и ясно. В субботу ожидается до +33. В воскресенье будет такая же погода: +32...+33. А в начале недели жара станет еще сильнее. 20 июля синоптики обещают +34...+35...

Спадет испепеляющая жара лишь в середине следующей недели. В среду ожидается не больше +24. При этом дождей по-прежнему не прогнозируется. Многие жители Омска от жары спасаются на городских пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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