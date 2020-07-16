Появилось фото жуткого ДТП, случившегося из-за тумана на трассе Омск - Тюмень
Жуткая авария произошла вчера под Омском рано утром. Около 5 часов утра на трассу Омск - Тюмень опустился густой туман. Видимость была практически нулевая. Многие водители даже не рисковали ехать, а останавливались у обочины.
Однако не все. На 463 километре трассы столкнулись две фуры. Обе машины ехали в попутном направлении, но дистанцию выдержать водители не смогли. Фото с места аварии появились в социальных сетях. На снимках видно, что от машин мало что осталось.
- Две фуры марки рено столкнулись в попутном направлении. Один пострадавший госпитализирован. Рядом ещё столкнулись две легковушки из-за сильного тумана и смога, без пострадавших, - рассказали подробности ДТП очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU