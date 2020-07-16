2020-07-16T10:23:41+03:00
Общество

Появилось фото жуткого ДТП, случившегося из-за тумана на трассе Омск - Тюмень

Видимость была нулевая
Станислав МУХИН
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От одной из фур почти ничего не осталось.От одной из фур почти ничего не осталось.Фото: ВКонтакте
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Жуткая авария произошла вчера под Омском рано утром. Около 5 часов утра на трассу Омск - Тюмень опустился густой туман. Видимость была практически нулевая. Многие водители даже не рисковали ехать, а останавливались у обочины.

Однако не все. На 463 километре трассы столкнулись две фуры. Обе машины ехали в попутном направлении, но дистанцию выдержать водители не смогли. Фото с места аварии появились в социальных сетях. На снимках видно, что от машин мало что осталось.

- Две фуры марки рено столкнулись в попутном направлении. Один пострадавший госпитализирован. Рядом ещё столкнулись две легковушки из-за сильного тумана и смога, без пострадавших, - рассказали подробности ДТП очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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