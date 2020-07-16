2020-07-16T09:34:14+03:00
Общество

Рекорд побит: В Омской области заразились еще 117 человек

В минздраве говорят, что выросло не число носителей, а увеличилось количество тестов
Станислав МУХИН
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Число заболевших уже перевалило за 5 000.Число заболевших уже перевалило за 5 000.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Очередной рекорд по количеству заразившихся коронавирусом побит в Омской области. За последние сутки диагноз подтвердился у 117 человек. Общее количество случаев с начала пандемии уже перевалило за 5 000. В региональном минздраве большой трагедии в резко растущих цифрах не видят. Там считают, что выросло не число носителей, а просто увеличилось количество тестов и выявлять коронавирус стали чаще.

Глава омского минздрава заявила, что больше половины сибиряков болезнь переносят без симптомов. И заявила о переходе с августа на третий этап.

- Идет прирост заболевших. На сегодняшний день — 117 человек. Но эти цифры говорят о том, что сейчас стали выявлять больше пациентов, которые инфицированы коронавирусной инфекцией, - приводят СМИ слова министра здравоохранения Ирины Солдатовой со ссылкой на радио "Монте-Карло". - 40-60% — это люди, которые не имеют клинических симптомов заболевания. Распространение коронавирусной инфекции должно закончиться. До 1 августа мы должны соблюдать масочный режим. Затем мы должны перейти на третий этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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