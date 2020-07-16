В детдоме № 4 сразу у нескольких воспитанников подтвердился коронавирус
Напомним, на днях стало известно о проникновении коронавируса в Нежинский геронтологический центр. В результате там скончались несколько пожилых постояльцев. Но в областном минздраве заверили, что они умерли не от ковида, а от сопутствующих заболеваний.
И вот стало известно, что зараза добралась до детского дома № 4. Там заразились сразу четверо воспитанников. Они переносят заболевание в легкой форме.
По информации NGS55.ru, первой коронавирусом в учреждении заразилась медсестра. 22 июня она вышла на больничный и сдала анализ на коронавирус. О положительном результате женщине сообщили только через десять дней – и в тот же день закрыли на обсервацию детдом с 12 сотрудниками и 37 подопечными. 3 июля все они сдали тесты на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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