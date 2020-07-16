2020-07-16T07:19:41+03:00
Общество

В детдоме № 4 сразу у нескольких воспитанников подтвердился коронавирус

Учреждение закрыли на карантин
Анна МИКУЛА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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Напомним, на днях стало известно о проникновении коронавируса в Нежинский геронтологический центр. В результате там скончались несколько пожилых постояльцев. Но в областном минздраве заверили, что они умерли не от ковида, а от сопутствующих заболеваний.

И вот стало известно, что зараза добралась до детского дома № 4. Там заразились сразу четверо воспитанников. Они переносят заболевание в легкой форме.

По информации NGS55.ru, первой коронавирусом в учреждении заразилась медсестра. 22 июня она вышла на больничный и сдала анализ на коронавирус. О положительном результате женщине сообщили только через десять дней – и в тот же день закрыли на обсервацию детдом с 12 сотрудниками и 37 подопечными. 3 июля все они сдали тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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