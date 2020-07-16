Вандалы разрушили «самую высокую точку Омской области»

16 Июль 2020 2020-07-16T07:06:14+03:00

От таблички в Таре ничего не осталось

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Неприятная ситуация произошла в Таре: там неизвестные вандалы снова дали о себе знать. Разрушили табличку, сообщающую о самой высокой точке Омской области. Знак установлен в селе Нагорное Тарского района. Акт вандализма заметил один из жителей Омска. Об этом он рассказал в социальных сетях. И приложил фото:

- Куда мы катимся? Для чего вы ломаете подобные знаки, установленные не вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! А нам наоборот необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки! - написал сибиряк в соцсетях.

Кто и зачем разнес таблички, неизвестно. В полиции ситуацию пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU