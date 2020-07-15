2020-07-15T14:32:16+03:00
Общество

В Омске снова зафиксировали выбросы ядовитого газа

Речь о хлориде водорода
Станислав МУХИН
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Речь о хлориде водорода.Речь о хлориде водорода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тема экологии снова будоражит жителей Омска. После очередных жалоб омичей в соцсетях на выбросы данные мониторинга озвучили в Обь-Иртышском гидрометеоцентре. Синоптики сообщили, что в воздухе найдено превышение содержания вредных веществ. Речь идет о хлориде водорода. По данным ведомства, содержание ядовитого вещества превысило норму в 2,5 раза. Виновник выбросов не установлен.

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре отметили общее загрязнение воздуха. И сообщили, что в ближайшие сутки из-за неблагоприятных метео условий превышение вредных веществ в воздухе может быть превышено.

Ранее в центре Омска уже обнаружили превышение оксида углерода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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