Бюджет Омска увеличился почти на 700 млн рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T15:01:25+03:00

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Последняя рабочая неделя весенней сессии получилась для депутатов Омского горсовета очень насыщенной. Перед выходом на каникулы они провели два внеочередных заседания комитетов. А сегодня, 15 июля, прошло пленарное заседание, длившееся более 6 часов.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению отчет мэра о работе за 2019 год. Также они утвердили очередные, уже пятые по счету поправки в бюджет города на 2020 год. Городская казна увеличится почти на 700 млн рублей.

Из этих дополнительных средств 372 млн направят на переселение из аварийного жилья, 195 млн – на содержание дорог, 64 млн – на капремонт ДШИ, 25 млн – на обеспечение безопасности дорожного движения, 20 млн – на закупку инвентаря для образовательных организаций, 14 млн – для организаций допобразования.

Кроме того, на 21,4 млн приобретут жилье для инвалидов, 4 млн направят на ремонт спортплощадок в двух школах №№ 40 и 138, 1,1 млн – на капремонт кровли спорткомплекса «Юность», 100 тысяч – на разработку проекта ремонта спортшколы олимпийского резерва № 3.

Из-за режима повышенной готовности в Омске школы, садики и учреждения допобразования не работали с апреля по июнь. Это позволило сэкономить 25,8 млн рублей на коммунальных платежах, 11,2 млн – на продуктах. Эти деньги теперь перенаправят на горячее питание для учащихся младших классов (всего 28,3 млн), оснащение новых школ и детсадов (8,6 млн и 5,4 млн), покупку хозинвентаря в школу в Амурском-2 (3,1 млн).

Из адресной инвестпрограммы исключили расходы на ремонт дороги к садику в Больших Полях. Ее будут приводить в порядок в рамках нацпроекта за федеральный счет. Вместо этого в план включили строительство трех линий наружного освещения на походах к строящимся детсадам в Больших Полях, на улицах 6-й Ленинградской и Светловской.

Учли при корректировке бюджета и ситуацию с коронавирусом. На поддержку бизнесу, пострадавшему из-за ограничительных мер во время пандемии, направят 152 млн рублей. Из них 134 млн пойдут на компенсацию перевозчикам, 15 млн – на поддержку муниципальных учреждений, 2,6 млн – на приобретение средств профилактики. На обеспечение безопасности библиотек и проведения ЕГЭ выделили еще 4,5 млн рублей

Таким образом, с учетом всех этих изменений доходная часть бюджета составила 21,8 млрд, расходная – 23,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU