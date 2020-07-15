2020-07-15T14:17:46+03:00
Общество

По инициативе губернатора Буркова для омских многодетных семей отменят транспортный налог

В регионе продолжают расширять меры поддержки для этой категории граждан
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Изменения в закон Омской области «О транспортном налоге» депутаты заксобрания поддержали единогласно.Изменения в закон Омской области «О транспортном налоге» депутаты заксобрания поддержали единогласно.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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С инициативой отменить уплату транспортного налога для многодетных семей в Омской области выступил губернатор Бурков. Соответствующий документ уже внесен главой региона в ЗакСобрание. Депутаты поддержали предложение губернатора.

Как сообщают в пресс-службе омского правительства, по закону льготой смогут семьи, в которых трое и более детей. При этом уровень дохода учитываться не будет. Эта категория граждан может не платить налог на один автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил.

Инициативу Александра Буркова поддержать многодетные семьи высоко оценили федеральные эксперты. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко считает, что Омская область и глава региона принимают важные решения в соответствии с курсом, заданным руководством страны. Значительная часть послания президента Владимира Путина в 2020 году была посвящена мерам поддержки многодетных семей. Тогда глава государства подчеркивал, что губернаторы должны стремиться на местах поддерживать эту категорию граждан.

В Омской области расширяют меры поддержки многодетных семей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области расширяют меры поддержки многодетных семейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Отмечу, что на федеральном уровне предусмотрены различные меры социальной поддержки многодетных семей. Однако я и мои коллеги поддерживают, когда субъекты РФ на своем уровне также оказывают содействие семьям с детьми и вводят дополнительные льготы и меры по социальной поддержке, - сказала Татьяна Кусайко. - Если бюджет региона позволяет, то дополнительная поддержка со стороны субъекта должна оказываться. Если есть возможность освободить многодетные семьи от транспортного налога, то это нужно делать. Любая помощь многодетным родителям значима, учитывая материальное положение таких семей. Все меры поддержки, оказываемые со стороны государства, призваны улучшить финансовое положение семей с детьми в России и направлены на улучшение качества жизни и повышение рождаемости в стране».

Новая льгота, по данным областного правительства, начнет действовать с 2021 года. Предварительно, воспользоваться ей смогут около 30 тысяч семей из Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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