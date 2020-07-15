Сквер на улице Бударина в центре Омска будет носить имя ветерана

15 Июль 2020 2020-07-15T14:11:07+03:00

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Этим летом продолжается благоустройство территории на улице Бударина. Особенно многолюдным после реконструкции стал сквер, расположенный вдоль Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами. Любимое место отдыха горожан, до сих пор остававшееся безымянным, предложили назвать в честь Героя Советского Союза, генерала армии Александра Алтунина.

Такое обращение направила Омская общественная организация ветеранов (пенсионеров). Его рассмотрели на заключительном в весенней сессии пленарном заседании горсовета.

– Это знаковое событие. Алтунин – Герой Советского Союза, который окончил наше Омское пехотное училище и внес огромный вклад в развитие Минобороны РФ, – отметил спикер горсовета Владимир Корбут.

Большинство депутатов поддержали инициативу, вопрос утвержден. Ранее предложение одобрила городская топонимическая комиссия.

Фото: ru.wikipedia.org

СПРАВКА:

Александр Терентьевич Алтунин – уроженец Омской области. До войны жил и работал на территории, ныне являющейся Калачинским районом, обучался в Омском военно-пехотном училище.

В годы Великой Отечественной войны особо отличился в ходе Львовско-Сандомирской операции. К этому моменту он был командиром батальона 889-го стрелкового полка. За мужество и героизм в 1944 году получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, многими медалями.

Сейчас именем Александра Алтунина названы улицы в Калачинске и городе Ярцево Смоленской области. В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

ИСТОЧНИК KP.RU