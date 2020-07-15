2020-07-15T13:41:23+03:00
Общество

В Омске от коронвируса умерли уже 47 человек

А за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся
Станислав МУХИН
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Двоих пациентов спасти не удалось.Двоих пациентов спасти не удалось.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Уже к 5 000 случаев приближается количество выявленных диагнозов коронавируса в Омской области. Только за последние сутки инфекцией заразилось рекордное число сибиряков: 105 человек. COVID-19 шагнул далеко за пределы Омска и есть почти во всех муниципальных районах региона. Об этом сообщает региональный штаб.

- География новых случаев: Омск – 72, Азовский р-н – 15, Нововаршавский р-н – 5, Марьяновский р-н – 3, Омский и Саргатский р-ны – по 2, Муромцевский, Большереченский Таврический Исилькульский Любинский и Павлоградский р-ны – по 1 новому пациенту, - рассказали в омском минздраве.

К сожалению, за последние сутки умерли от коронавируса еще 2 пациента. Они находились в тяжелом состоянии. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 унес жизни уже 47 омичей.

Под наблюдением медиков на дому остаются 1 579 человек, сняты с учета 38 979.

ИСТОЧНИК KP.RU

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