Ильхаму Галиеву присвоили звание «Почетного гражданина города Омска»

15 Июль 2020 2020-07-15T14:22:00+03:00

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Сегодня, 15 июля, прошло заключительное в весенней сессии пленарное заседание Омского городского совета. В числе прочих вопросов депутатам представили на рассмотрение предложение от мэрии Омска присвоить звание «Почетный гражданин города Омска» бывшему ректору, президенту ОмГУПС Ильхаму Галиеву.

– Под руководством Галиева была проведена реставрация здания университета, масштабное обновление учебно-лабораторной базы, установлено международное сотрудничество с многими странами Европы, США и Монголией, – представил кандидата в почетные граждане вице-мэр Олег Заремба. – Получены сертификаты о менеджменте качества. Внедрялись авторские методики учебного процесса. Создано подразделение в области нанотехнологий, создан центр для вывода на международный рынок омской продукции.

Ранее кандидатуру Ильхама Исламовича одобрила соответствующая городская комиссия. За данного кандидата ходатайствовали фонд «Духовное наследие», фонд развития русского языка, искусства и культуры «Наследие», региональная казахская национальная автономия Омской области.

– Думаю, у большинства коллег нет вопросов по этой кандидатуре, – высказал общее мнение спикер горсовета Владимир Корбут. – Достаточно просто перечислить все регилии этого человека. Ильхам Галиев является доктором технических наук, профессором, членом Российской академии транспорта, членом-корреспондентом Российской инженерной академии. Он родился в Казахстане, учился в Омском транспортном институте, а затем и работал в этом же вузе. С 2000 по 2010 год был ректором ОмГУПС.

Когда эту тему рассматривали на профильном комитете, депутат Иван Федин настаивал на тайном голосовании и даже проведении отдельного заседания, на котором рассматривался бы один вопрос. Однако из-за пандемии коронавируса собрать всех парламентариев в здании горсовета оказалось небезопасно. Однако все, кто хотели высказать свое мнение тайно, получили такую техническую возможность. Те, кто решили, что им нечего скрывать, голосовали по видео-конференц-связи простым поднятием руки.

В итоге депутаты поддержали предложение большинством голосов. Таким образом, в Омске стало 34 почетных гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU