Мэр Омска – в отчете о работе за 2019 год: Для жителей город должен постоянно развиваться

15 Июль 2020 2020-07-15T12:56:51+03:00

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Мэр Оксана Фадина представила подробный 40-минутный отчет работе мэрии в прошлом году. В нем она подробно остановилась на приоритетах власти. Главное, чего удалось добиться – системности в работе.

- Минувший год стал для нас годом плановой системной работы. Иллюзий о том, что удастся разом решить все проблемы, накопившиеся в целом ряде отраслей и сферах городского хозяйства, у нас не было. Но и мешкать совсем нет времени. Гражданам важен результат, который видно сегодня, - сказала Оксана Фадина.

Одним из главных событий в 2019 году стало проведение и подготовка к российско-казахстанскому форуму. Под это мероприятие удалось добиться федерального финансирования и на эти средства улучшить город.

- Отремонтированные фасады домов на гостевых маршрутах, общественные пространства, объекты транспортной инфраструктуры и вопросы безопасности, упорядочение малоформатной торговли и знаково-информационных систем. Все эти преобразования Омска - это начало к ухоженному и комфортному пространству и важно продолжать начатое. Город должен для жителей должен постоянно развиваться в среде и окружающих сервисах, - сказала мэр.

По ее словам, главными хроническими проблемами Омска является рост муниципального долга, большое количество аварийных домов, состояние общественного транспорта, а также множество судебных решений, по которым мэрию еще в предыдущие годы обязали провести на многих многоэтажках капремонт. Но многие проблемы удалось решить в текущем году.

- В прошлом году, благодаря федеральному проекту по содействию занятости женщин в рамках нацпроекта Демография, отремонтированы и переоборудованы резервные помещения в 24 действующих детских садах. Когда мы брались за эту работу, обещали ввести 477 мест. Мы перевыполнили план: создано 518 дополнительных мест, - подчеркнула Оксана Фадина. - В этом году строительство новых детских садов в рамках нацпроекта «Демография» продолжится. Запланировано строительство ещё семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году. Дополнительно в 13 действующих детских садах планируется открыть ясельные группы для 250 малышей.

Главная точка приложения усилий администрации, по-прежнему, национальные проекты. В 2019 году Омск участвовал в реализации семи из них.

- Мы поддерживаем набранные темпы ремонта и строительства дорог, сейчас наращиваем темпы возведения новых садиков и школ, активно занимаемся дальнейшим благоустройством общественных пространств. Никто не отменял и текущие задачи по содержанию городских территорий, обеспечению работоспособности жизненно важных для города сфер. Это ежедневный тяжелый, кропотливый труд, - подчеркнула Оксана Фадина.

Она отметила особую важность работы властей по улучшению качества жизни горожан и состояния городской среды. Ежегодно в Омске проходит реконструкция и благоустройство общественных территорий. К их выбору привлекают мнение общественности.

По итогам прошло год завершено благоустройство бульвара Мартынова в Центральном округе, обновлена площадь Бухгольца и окончена первая очередь реконструкции улицы Бударина. Работы проведены на целом ряде других общественных пространств.

На этот год в планах мэрии охватить работами по благоустройству 8 общественных пространств и 24 двора.

- Мы видим, какая работа ведется по реализации двух серьезных национальных проектов — «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из субсидий вышестоящих бюджетов, привлеченных в прошлом году в бюджет города, а это 3,4 млрд. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году, наибольший объем средств направлен на обеспечение дорожной деятельности – 1,8 млрд. руб. и мероприятия по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 355,0 млн. руб, - рассказала Оксана Фадина.

Отдельно Оксана Фадина остановилась на ситуации с общественным транспортом. Пассажирские предприятия выплатили 803,3 млн. рублей налогов и страховых взносов, что на 57,5 млн. рублей больше, чем в 2018 году. В 2017 году кредитная задолженность муниципальных транспортных предприятий составляла 987 млн рублей. За два года ее удалось сократить на полмиллиарда рублей, до 463 млн.

Оксана Фадина признала: пока еще остро стоит проблема изношенности общественного транспорта. Но за год ее удалось сократить с 91 до 61%. Закуплено более 220 новых автобусов - это половина всего автобусного парка города. В том числе благодаря тому, что транспорт становится комфортным, удалось не просто остановить сокращение пассажиропотока, продолжавшееся пять лет, но и увеличить его на 2,2 млн перевезенных пассажиров.

Новый транспорт, по словам мэра, это не только комфорт для пассажиров, но и экономия на ГСМ и обслуживании. За год на этом удалось сэкономить 310,4 млн рублей.

– Итогом работы, начатой в 2019 году, стала наша победа в отборе Минтранса РФ, и получение субсидии на погашение 60% платежей за 33 новых, современных троллейбуса. В сумме это более 700 млн. экономии. Первые машины приедут уже в августе, – рассказала Оксана Фадина. Итогом работы, начатой в 2019 году, стала наша победа в отборе Минтранса РФ, и получение субсидии на погашение 60% платежей за 33 новых, современных троллейбуса. В сумме это более 700 млн экономии. Первые машины приедут уже в августе.

Мэр подробно остановилась и на планах администрации. По-прежнему, в администрации продолжат усиленно работать над поисками собственных дополнительных источников пополнения бюджета. Отметила мэр и важность сотрудничества города с федеральным центром.

- В ближайших планах – обновление электротранспорта, решение жилищного вопроса омичей. Продолжим работать над визуальным обликом города, увеличивая число дворов, парков и скверов, которые полностью соответствуют современным требованиям к комфортной среде. В приоритете – и дорожная деятельность: ремонт и строительство. Работа с нацпроектами это тщательная и скрупулезная работа по каждому направлению. Есть прямая зависимость между тем, каким образом подготавливаются документы, проектно-сметная документация по нацпроектам и суммами, которые мы впоследствии получаем. Чем лучше сможем готовиться, тем больше получим денег, - добавила мэр Омска Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU