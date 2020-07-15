2020-07-15T12:36:20+03:00
Общество

Новый рекорд: В Омской области коронавирусом заразились еще 105 человек

Общее число случаев приблизилось к 5 000
Станислав МУХИН
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Общее число случаев приблизилось к 5 000.Общее число случаев приблизилось к 5 000.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Омской области рекордной количество новых случаев коронавируса за сутки. На этот раз болезнь нашли у 105 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено почти 5 000 зараженных - 4 949. Еще 93 человека смогли победить болезнь - их выписали из больницы. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Но есть и плохие новости: за сутки в Омской области скончались от коронавируса еще двое пациентов. Они находились в тяжелом состоянии. С начала пандемии от COVID-19 умерли в Омской области уже 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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