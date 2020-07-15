Под Омском утонул 15-летний школьник-герой

15 Июль 2020 2020-07-15T10:24:24+03:00

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Очередная трагедия на воде произошла в Омской области. Вечером 15-летний мальчик вместе с друзьями пошли купаться на речку в р.п. Черлак. Подростки купались и ничего не предвещало беды.

Однако вдруг две 17-летние девушки начали тонуть после попадания в яму на дне. Подросток бросился на помощь. Подруг он сумел вытолкнуть с опасного места, но сам наглотался воду и стал тонуть. Спасти его не удалось. Выбраться на берег школьник уже не смог. К ситуации уже подключился Следственный комитет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила пресс-служба омского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU