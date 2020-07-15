2020-07-15T09:37:05+03:00
Общество

«Рост долга, аварийное жилье и состояние транспорта»: Мэр назвала хронические проблемы Омска

Оксана Фадина отчиталась о работе администрации за 2019 год
Станислав МУХИН
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ФОТО: Алена СУХИНИНАФОТО: Алена СУХИНИНА
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Мэр Оксана Фадина выступила в горсовете с отчетом о проделанной работе администрации за 2019 год. Глава города признала: накопившиеся проблемы все же окончательно решить не удается.

- Иллюзий о том, что удастся разом решить все проблемы, накопившиеся в целом ряде отраслей и сферах городского хозяйства, у нас не было. Но и мешкать совсем нет времени. Гражданам важен результат, который видно сегодня, - сказала Оксана Фадина.

По ее словам, главными хроническими проблемами Омска является рост муниципального долга, большое количество аварийных домов, состояние общественного транспорта, а также множество судебных решений, по которым мэрию еще в предыдущие годы обязали провести на многих многоэтажках капремонт.

Остановилась Оксана Фадина и на том, что удалось сделать:

- Отремонтированные фасады домов на гостевых маршрутах, общественные пространства, объекты транспортной инфраструктуры и вопросы безопасности, упорядочение малоформатной торговли и знаково-информационных систем. Все эти преобразования Омска - это начало к ухоженному и комфортному пространству и важно продолжать начатое. Город должен для жителей должен постоянно развиваться в среде и окружающих сервисах, - сказала мэр Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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