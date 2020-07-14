2020-07-14T09:34:39+03:00
Происшествия

«Не глупи - тормози!»: Омская полиция выложила видео погони за пьяным водителем

Преследование закончилось аварией [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередного пьяного водителя ночью заметили сотрудники ГИБДД. Внимание привлек автомобиль «Тойота Функарго» по улице Березовая. Машина ехала по кривой траектории. На требование полиции остановиться водитель только прибавил газу, нарушая всевозможные правила движения. В итоге началась погоня.

- Не глупи! Тормози! - кричали беглецу инспекторы по громкой связи.

В итоге погоня закончилась в районе улицы 3-я Северная. Водитель не справился с управлением, и иномарка въехала в забор одного из частных домов. 20-летний омич, сидевший за рулем, попытался скрыться, но был пойман гаишниками. Помощь медиков понадобилась его 17-летней пассажирке. Медобследование показало, что водитель был пьян.

- Автоинспекторы возбудили административные делопроизводства за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, за невыполнение требования об остановке транспортного средства, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Погоня за пьяным водителем в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей, живущих в Кордном поселке, в жару оставят без воды
В Омске вынесли приговор женщине, устроившей дебош на крыльце суда
В Омске в Иртыше утонули две 15-летние девочки
Виновником жестокой расправы над беременной омичкой оказался отец ее ребенка
«Не глупи - тормози!»: Омская полиция выложила видео погони за пьяным водителем
Стало известно, сколько в Омске еще продержится жара под 36 градусов
Появилось фото жуткой аварии в Омске на улице Лермонтова, где водитель снес столб
Бывший прокурор Омска Полубояров будет работать в Краснодарском крае
Следственный комитет начал проверку после нападения бродячих собак на ребенка в Омске
Минтруда: 5 постояльцев омского дома престарелых умерли не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний
ФСБ и следком завели на одного из беднейших депутатов омского ЗакСобрания уголовное дело о мошенничестве
Опасные мясо и сыр уничтожили
СМИ: В Омском доме престарелых от коронавируса умерли 5 человек
Депутаты Омского горсовета выясняли, какие риски ждут «Тепловую компанию» при акционировании
В музее «Омсктрансмаша» появилась миниатюрная модель легендарного танка
«Называет детей дебилами»: Учителя из гимназии № 43 обвиняют в травле ученицы, перенесшей операцию на сердце
В омском Лесхозе прокомментировали вырубку деревьев в Окунево
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Омская область вошла в ТОП-20 по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Свой дом на курорте
Гордость университета – выпускники
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей