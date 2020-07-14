«Не глупи - тормози!»: Омская полиция выложила видео погони за пьяным водителем

14 Июль 2020 2020-07-14T09:34:39+03:00

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Очередного пьяного водителя ночью заметили сотрудники ГИБДД. Внимание привлек автомобиль «Тойота Функарго» по улице Березовая. Машина ехала по кривой траектории. На требование полиции остановиться водитель только прибавил газу, нарушая всевозможные правила движения. В итоге началась погоня.

- Не глупи! Тормози! - кричали беглецу инспекторы по громкой связи.

В итоге погоня закончилась в районе улицы 3-я Северная. Водитель не справился с управлением, и иномарка въехала в забор одного из частных домов. 20-летний омич, сидевший за рулем, попытался скрыться, но был пойман гаишниками. Помощь медиков понадобилась его 17-летней пассажирке. Медобследование показало, что водитель был пьян.

- Автоинспекторы возбудили административные делопроизводства за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, за невыполнение требования об остановке транспортного средства, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Погоня за пьяным водителем в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU