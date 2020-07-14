2020-07-14T09:29:44+03:00
Общество

Стало известно, сколько в Омске еще продержится жара под 36 градусов

При этом ожидается еще и сухая, безветренная погода
Анна МИКУЛА
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Ожидается сухая, безветренная погода.Ожидается сухая, безветренная погода.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске установилась обычная для середины лета погода. Судя по прогнозу синоптиков, жара до +36 градусов продержится в регионе до конца рабочей недели. При этом даже ночная температура будет держаться на уровне +15...+20 градусов. Также будет почти безветренно.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в среду, 15 июля, будет +28...+33 и солнечно. Северо-восточный, восточный 2-7 м/с.

В четверг, 16 июля, ночью обещают +13...+18 градусов, днем +30...+35 градусов, без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный 4-9 м/с.

В пятницу, 17 июля, ночью прогнозируют +15...+20, днем +31...+36. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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