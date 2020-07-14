2020-07-14T08:26:32+03:00
Общество

Появилось фото жуткой аварии в Омске на улице Лермонтова, где водитель снес столб

Машина превратилась в груду металла [фото]
Станислав МУХИН
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От машины ничего не осталось.От машины ничего не осталось.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Серьезная авария произошла в центре Омска рано утром. Около 6.00 автомобиль «ВАЗ-2115» ехал по улице Лермонтова. В какой-то момент на пересечении с улицей 20 Лет РККА он не справился с управлением. В итоге машина влетела в столб освещения. От удара машину отбросило от препятствия. Она превратилась в груду металла. И, скорее всего, восстановлению уже не принадлежит. Фото с места ДТП опубликовали в ГИБДД по Омской области.

По данным пресс-службы ведомства, 23-летний водитель получил серьезные травмы. Он доставлен в больницу. Был ли он пьян, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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