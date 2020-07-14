Появилось фото жуткой аварии в Омске на улице Лермонтова, где водитель снес столб

14 Июль 2020 2020-07-14T08:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в центре Омска рано утром. Около 6.00 автомобиль «ВАЗ-2115» ехал по улице Лермонтова. В какой-то момент на пересечении с улицей 20 Лет РККА он не справился с управлением. В итоге машина влетела в столб освещения. От удара машину отбросило от препятствия. Она превратилась в груду металла. И, скорее всего, восстановлению уже не принадлежит. Фото с места ДТП опубликовали в ГИБДД по Омской области.

По данным пресс-службы ведомства, 23-летний водитель получил серьезные травмы. Он доставлен в больницу. Был ли он пьян, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU