Бывший прокурор Омска Полубояров будет работать в Краснодарском крае

14 Июль 2020 2020-07-14T08:33:10+03:00

Бывший прокурор Омска Алексей Полубояров будет работать в Краснодарском крае.

Его назначили там заместителем прокурора

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Бывший глава прокуратуры Омска Алексей Полубояров назначен заместителем прокурора Краснодарского края, сообщает "Омск-информ" со ссылкой на свои источники.

Напомним, на предыдущей должности в Омске Полубояров работал с 2009 года. Но в 2020-м истек предельный срок, который он мог занимать на одном месте.

В пресс-службе областной прокуратуры тем временем переход Алексея Александровича пока не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU