Бывший прокурор Омска Полубояров будет работать в Краснодарском крае
Его назначили там заместителем прокурора
Бывший прокурор Омска Алексей Полубояров будет работать в Краснодарском крае.
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Бывший глава прокуратуры Омска Алексей Полубояров назначен заместителем прокурора Краснодарского края, сообщает "Омск-информ" со ссылкой на свои источники.
Напомним, на предыдущей должности в Омске Полубояров работал с 2009 года. Но в 2020-м истек предельный срок, который он мог занимать на одном месте.
В пресс-службе областной прокуратуры тем временем переход Алексея Александровича пока не подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU