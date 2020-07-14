2020-07-14T08:02:13+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после нападения бродячих собак на ребенка в Омске

Инцидент произошел в районе улицы Биофабрика
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в районе улицы Биофабрика.Инцидент произошел в районе улицы Биофабрика.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Накануне в соцсетях появилось обращение от жителя Омска, который пожаловался, что на его ребенка, гулявшего с собакой в районе улицы Биофабрика, напала стая бродячих собак. По утверждению автора поста, все животные были стерилизованы в «Спецавтохозяйстве» и снова выпущены на улицу. По новому закону о защите животных, собак теперь нельзя усыплять.

Тем временем и волонтеры рассказывают, что САХ несколько раз был замечен на ловле одних и тех же животных.

– По сообщениям, размещенным в социальной сети и в средствах массовой информации, проводится доследственная проверка о нападении стаи бездомных собак на ребенка, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В ходе проверки будет проверена достоверность размещенной информации, а также дана правовая оценка работникам администрации округа по ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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