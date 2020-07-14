ФСБ и следком завели на одного из беднейших депутатов омского ЗакСобрания уголовное дело о мошенничестве

14 Июль 2020 2020-07-14T06:59:26+03:00

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Следственный комитет по материалам УФСБ завел уголовное дело на депутата омского ЗакСобрания. 45-летнего слугу народа от партии "Справедливая Россия" Нурлана Картабаева обвинили в мошенничестве с использованием должностного положения.

- С апреля 2018-го по август 2019 года народный избранник предоставлял для возмещения расходов в бухгалтерию подложные документы об аренде им автомобилей для выезда в районы области на встречу с избирателями. В это время Картабаев находился за пределами страны, - уточнили суть уголовного дела в пресс-службе омского УФСБ.

Ущерб от действий депутата, по версии силовиков, составил 254 тысячи. Сейчас ведется следствие. Любопытно, что по итогам 2019 года Картабаев зафиксировал едва ли не самый скромный годовой доход в 276 тысяч. И стал одним из самых бедных депутатов ЗакСобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU