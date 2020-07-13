2020-07-13T12:14:08+03:00
Общество

На Левом берегу в Омске установили 7-метровую ель

Еще одна такая же появится в сквере Юбилейном на улице Труда
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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В разгар лета на «Городской поляне», расположенной в районе улицы Волгоградской в Омске высадили 7-метровую ель. Такую же обещают установить и в сквере Юбилейном на улице Труда.

Несмотря на то, что лучшее время для высадки деревьев - поздняя осень или ранняя весна, в мэрии утверждают, что с этими крупномерами будет все хорошо. Их перемещают из питомника в Усть-Заостровке по особой технологии.

– Транспортировка и посадка производится с помощью специализированной техники JohnDeere, которая позволяет произвести выемку дерева из почвы, не нарушая корневую систему и посадить вместе с «родным» комом земли на новое место, – поделился представитель подрядной организации ООО «Олимп» Игорь Земсков. – При использовании такого способ пересадки, приживаемость дерева достигает более 90%.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Авторы проекта надеются: после того, как ели приживутся, их можно будет украшать на Новый год и не устанавливать в этих местах срубленные деревья.

В мэрии Омска рассказали и о других планах по преображению «Городской поляны». Там появятся детская, футбольная и баскетбольная площадка. Также там установят спортивные тренажеры и разобьют газоны на площади в 10 тысяч кв. метров. Кроме того, там высадят еще и шаровидные ивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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