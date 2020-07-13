Омич избил ревнивца лопатой, защищая его бывшую жену
Омич защитил подругу своей жены от бывшего мужа-дебошира и теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.
Все произошло накануне в Называевском районе. В дом к местной жительнице вломился ее экс-супруг. Пьяный дебошир вспомнил, что ревнует ее, достал нож и угрожал убить. Ее подруга попросила своего мужа вмешаться. Мужчина схватил лопату и трижды ударил агрессора по телу.
– Потерпевшему оказана медицинская помощь, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее задержанный 4 раза привлекался к уголовной ответственности: за кражи и незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU