Омич избил ревнивца лопатой, защищая его бывшую жену

13 Июль 2020 2020-07-13T11:00:45+03:00

Омич защитил подругу своей жены от бывшего мужа-дебошира и теперь сам может стать фигурантом уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тот в свою очередь пытался зарезать экс-супругу

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Омич защитил подругу своей жены от бывшего мужа-дебошира и теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.

Все произошло накануне в Называевском районе. В дом к местной жительнице вломился ее экс-супруг. Пьяный дебошир вспомнил, что ревнует ее, достал нож и угрожал убить. Ее подруга попросила своего мужа вмешаться. Мужчина схватил лопату и трижды ударил агрессора по телу.

– Потерпевшему оказана медицинская помощь, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее задержанный 4 раза привлекался к уголовной ответственности: за кражи и незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU