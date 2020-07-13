Омички отсудили 1,2 млн за смерть родственника от пневмонии

Омичкам удалось доказать в суде, что их родственник умер по вине медиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омском областном суде отменили решение Центрального суда. Согласно нему родным омича, погибшего от пневмонии отказали в выплате компенсации.

Все началось 28 апреля. Омича Андрея Парыгина доставили в ГБ-1 с жалобами на тошноту и слабость. 3 мая его доставили в КМСЧ-9, но в госпитализации там пациенту отказали. На следующий день его все-таки поместили в БСМП-2, где он вскоре и умер от пневмонии.

Медики отказались брать ответственность за случившееся, утверждая, что заболевание развилось стремительно. Кроме того, они настаивали, что необратимые последствия наступили быстрее из-за того, что пациент был пьян. Но это не подтвердилось никакими экспертизами.

– По данным медицинской документации в период с 24.04.18 по 03.05.2018 не была своевременно диагностирована тяжелая внебольничная пневмония, соответственно, Парыгин не получил адекватной антибактериальной терапии, – цитируют «Коммерческие вести» адвоката Бориса Ирлицина. – В данном случае вовремя (за 24 часа) правильно поставленный диагноз сотрудниками, в первую очередь БУЗОО КМХЦ МОО, проявление должного профессионального внимания к больному, который в силу своего физического состояния не отдавал отчет своим действиям, спасли бы ему жизнь. Допрошенная в судебном заседании специалист цинично заявила, что недооценка тяжести состояния Парыгина не привела его к смерти, поскольку он был доставлен обратно в больницу через три часа. То есть по этой логике для установления правильного диагноза и госпитализации необходимо критичное состояние больного?

В итоге в облсуде встали на сторону потерпевших. МСЧ-9 обязали выплатить родственницам умершего компенсацию на общую сумму в 1,2 млн рублей.