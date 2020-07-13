2020-07-13T10:01:54+03:00
Происшествия

В Омске вахтовик зверски зарезал женщину и зачем-то украл ее паспорт

Мужчину будут судить за убийство, сопряженное с разбоем
Анна МИКУЛА
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Мужчину обвиняют по двум статьям – «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Хищение паспорта».Мужчину обвиняют по двум статьям – «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Хищение паспорта».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедия случилась прошлым летом в поселке Набережный. Когда хозяева работали на огороде, к ним в дом вломился 36-летний вахтовик Александр Усов. В тот момент, когда он шарил по шкафам, в комнату зашла 50-летняя хозяйка.

Заметив преступника, женщина начала звать на помощь. Но из-за того, что супруг находился на другом конце обширного приусадебного участка, он не услышал этого.

– Тогда Усов нанес женщине не менее 23 ударов ножом, после чего похитил золотые часы, серьги, кольца, мобильный телефон, ноутбук и паспорт женщины, всего на 281 тысяч рублей, и скрылся, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Благодаря активным действиям следователей и сотрудников полиции злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Усов на первоначальном этапе следствия признался в содеянном, но затем изменил свою позицию, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Мужчину обвиняют по двум статьям – «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Хищение паспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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